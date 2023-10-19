Водители уфимского перевозчика взыскали 1,8 млн рублей зарплаты

Уфимский районный суд Башкирии взыскал с пассажирского перевозчика ООО «Помощь» задолженность по зарплате на общую сумму 1,8 млн руб. С иском к компании обратились 23 водителя, а также прокурор Уфимского района, в качестве третьего лица в разбирательстве участвовал представитель управления гострудинспекции по республике.

Задолженность образовалась с сентября 2022 года по март 2023 года. Суд удовлетворил иск частично, следует из опубликованной резолютивной части решения.

ООО «Помощь» зарегистрировано в октябре 2012 года на территории СНТ «Энергия» Уфимского района. Директором и бенефициаром компании является Аббос Бердиев, вторым совладельцем — Ильдар Иплаев. Компания выполняет регулярные межмуниципальные перевозки пассажиров по маршрутам из Уфы в Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Чишмы, Благовещенск и обратно. В 2022 году чистый убыток составил 40,8 млн руб. при выручке 35,4 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте водители «Помощи» записали видеообращение к главе республики Радию Хабирову, в котором сообщили о нарушениях трудовых прав. По этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам частичной невыплаты свыше трех месяцев заработной платы (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ).

Наталья Балыкова

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