Премьер Удмуртии: Сарапул — один из образцов активной работы с инвесторами

Объединенная цветочная компания намерена по завершении строительства оранжерейного комплекса в Сарапуле увеличить производство срезанных роз до 20 млн штук, что составит 20% российского рынка. Об этом представители компании рассказали во время посещения комплекса председателем правительства Удмуртии Ярославом Семеновым, сообщает пресс-служба главы и правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Компания начала реализацию инвестпроекта в 2019 году в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Сарапул». На данный момент введен в эксплуатацию первый тепличный блок площадью 3,1 гектара. Второй и третий тепличный блоки будут готовы к февралю 2024 года. Общая площадь оранжерейного комплекса составит 9,3 гектара. Компания вложит в проект более 3 млрд руб., на данный момент инвестиции составили 2,3 млрд руб. Уже создано 58 рабочих мест, всего предусмотрено появление 157 рабочих мест.

«Сегодня мы посмотрели, как идет реализация инвестпроекта Объединенной цветочной компании, и это лишь один пример того, как работает территория особого развития в Сарапуле — эффективный и действенный инструмент привлечения частного капитала в экономику региона. Сарапул — один из образцов активной работы с инвесторами. Резиденты ТОР пользуются особыми привилегиями: снижение налога на прибыль до 5%, нулевым налогом на имущество и на землю»,— отметил господин Семенов.

В 2022 году за счет бюджетных средств к тепличному комбинату построили коммунальные на сумму 138 млн руб.

Также премьер посетил площадку другого резидента ТОР «Сарапул» — Сарапульский завод растительных масел. Здесь создано 42 рабочих места. Предприятие производит более 1,5 тыс. тонн рапсового масла в месяц, в основном продукция идет в Китай.

Завод получил государственную поддержку, за счет республиканского бюджета здесь были построены сети водоснабжения, на льготных условиях был предоставлен земельный участок. По соглашению с с госкорпорацией ВЭБ.РФ в этом году начались работы по реконструкции подъездной дороги к заводу протяженностью 700 метров. Объект готов на 50%.