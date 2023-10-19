У нижегородцев выманивают деньги от имени руководства областной ТПП

Мошенники выманивают у нижегородцев деньги под видом руководителей региональной Торгово-промышленной палаты (ТПП). По данным ТПП, в последнее время случаи такого мошенничества участились.

Злоумышленники создают в мессенджерах копии аккаунтов с фотографиями, взятыми из открытых источников. С помощью этих аккаунтов они просят перечислить им деньги.

В ТПП просят прежде, чем отправить кому-то деньги, по телефону или через смс-сообщения связаться с человеком, на имя которого зарегистрирован аккаунт, и уточнить, просил ли он перевести деньги.

Андрей Репин