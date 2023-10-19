Мошенники обманули пенсионерку из Троицка на 2,4 млн рублей

Жительница Троицка потеряла 2,4 млн руб., отправив их на указанный злоумышленниками «безопасный счет». По этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

Пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов из Москвы. Он сообщил, что с ее банковского счета неизвестный по доверенности пытается снять деньги. Для предотвращения финансовой операции звонивший поручил 67-летней горожанке снять деньги и перевести их на «безопасный счет». По его указанию она перевела 100 тыс. руб.

Затем местной жительнице позвонил якобы сотрудник банка и сообщил о попытках оформления на нее кредитов. По его наставлению она оформила займы на 300 тыс. руб., и перевела эти средства злоумышленникам. Затем неизвестные припугнули горожанку тем, что ее квартиру по доверенности пытается продать некий гражданин. Вновь доверившись им, она продала свое жилье за 1,8 млн руб. Вырученные деньги она передала курьеру. Затем по указке злоумышленника она перевела еще 180 тыс. руб.

Впоследствии горожанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Общий ущерб для нее превысил 2,4 млн руб.

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