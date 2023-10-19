Экс-директор фирмы в Уфе обвиняется в уклонении от налогов на 63 млн рублей

Калининский райсуд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего директора ООО ТК «Ак тай» Илькама Шарипова (занимал должность с 2014 по 2018 годы), который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, с июля 2016 года по январь 2019 года Илькам Шарипов заключил с подставными компаниями фиктивные договоры и указал в декларациях неверные сведения о расчетах по сделкам. На основании представленных в налоговую службу документов компании был предоставлен налоговый вычет. В результате фирма уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в размере свыше 63 млн руб. Обвиняемый вину не признал.

Транспортная компания «Ак тай» зарегистрировано в Уфе в 2011 году, принадлежала Геннадию Лашкину. Занималась перевозками. В 2022 году «Ак тай» признали банкротом.

Влада Шипилова

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