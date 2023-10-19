На Алтае ФСБ изъяли 220 кг «синтетики»

Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю выявили две лаборатории про производству синтетических наркотиков.

Как указывается в материалах следствия, одна нарколаборатория действовала на территории Троицкого района. Ее организовали два брата в специально купленном для этих целей частном доме. Вторая лаборатория, которую организовали трое других жителей региона, работала в жилом доме в Первомайском

районе. По обоим адресам правоохранители изъяли 223 кг «синтетики», более 150 кг прекурсоров, 2 тыс. литров химических реагентов, свыше 1 т токсичных отходов, весы, упаковочный материал, фильтрационные, реакторы для производства синтеза наркотиков.

Следственный отдел УФСБ возбудил два уголовных дела по ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Обвиняемые заключены под стражу.

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Илья Николаев