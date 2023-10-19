Сделка по покупке краевыми властями здания кинотеатра «Кристалл» закрыта

Сделка по покупке правительством Пермского края у ГК «Панорама» участка и помещений кинотеатра «Кристалл» закрыта. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил генеральный директор ГК «Панорама» Станислав Мухутдинов. Неделей ранее сделка прошла процедуру регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Деньги за “Кристалл” мы получили, сделка закрыта»,— подтвердил господин Мухутдинов.

В апреле 2023 года стало известно, что правительство Прикамья приняло решение о приобретении у ГК «Панорама» здания кинотеатра «Кристалл» в краевую собственность для размещения там регионального молодежного центра. Ранее, когда рассматривалась возможность выкупить под региональный молодежный центр бывший клуб ВКИУ, на покупку объекта в бюджете региона было заложено 300 млн руб.

В сентябре 2023 года был подписан договор купли-продажи кинотеатра «Кристалл», расположенного на пересечении Комсомольского проспекта, 53, и ул. Глеба Успенского, 3. Сторонами сделки стали владелец бывшего здания кинотеатра, индивидуальный предприниматель, бывший депутат краевого заксобрания Александр Флегинский и краевое минимущество. Стоимость сделки составила 370 млн руб.

Как пояснял «Ъ-Прикамье» источник, сделка разбита на две части: сначала край выкупит само здание кинотеатра и коммунальные сети, а затем кресла и кинооборудование, которые принадлежат сети «Синема Парк» и находятся у «Панорамы» на ответхранении.