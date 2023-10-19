В Кольцово перекрыли канал контрабанды военного груза в США и Японию

В Кольцово (Свердловская область) сотрудники таможни перекрыли канал контрабанды продукции военного назначения в США и Японию. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По данным ведомства, 40-летний житель Челябинска два года отправлял за рубеж посылки с военной техникой и оборудованием, выдавая их за другие товары. Так, под видом игрового джойстика он пытался отправить в Японию поручень катапультного кресла, который поставляют в ВС России для самолетов Су-24, Су-25, МиГ-31. Защитный бронешлем от поражения огнем стрелкового оружия уралец пытался выдать за «бывший в употреблении шлем».

В посылке с «бывшим в употреблении топливным насосом» находился маслотопливный насос, который применяют в составе турбостартера двигателя АЛ-21Ф3 на самолетах Су-17 и Су-24.

По итогу мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. Аналогичное наказание суд назначил его подельнику.

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