Банк России: в сентябре годовая инфляция в Прикамье превысила показатель в целом по РФ

Годовая инфляция в Пермском крае в сентябре 2023 года выросла относительно предыдущего месяца на 1,2%, до 6,04%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (5,5%) и по России в целом (6%). Об этом сообщает Банк России.

Основные причины ускорения роста цен в Пермском крае включают в себя произошедшее ослабление рубля, увеличение потребительского спроса, рост транспортных расходов и сокращение предложения на отдельных товарных рынках.

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в сентябре 2023 года увеличилась до 5,5% после 4,6% месяцем ранее. В основном это объясняется переносом ослабления рубля в розничные цены и сохранением высокого спроса на ряд непродовольственных товаров.

В сентябре 2023 года годовая инфляция в России продолжила повышаться, достигнув 6% (в августе — 5,1%). Ускорение роста цен в июле — сентябре затронуло широкий круг товаров и услуг. Основной причиной стало активное увеличение потребительского спроса. Сказалось и ослабление рубля, произошедшее в предыдущие месяцы.