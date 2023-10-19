Для «Ижевских терм» ищут новую локацию

В Ижевске могут построить новый термальный комплекс от создателей «Ижевских терм», которые ранее располагались в ТЦ «Италмас». В администрации столицы Удмуртии прошла встреча главы города Дмитрия Чистякова, заместителя главы администрации Дмитрия Загребина и создателя «Городских терм» Юрия Бычкова. Об этом сообщается в группе «Ижевские термы» во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / izhevskieterms Фото: vk.com / izhevskieterms

Отмечается, что власти города выразили готовность предложить варианты земельных участков и зданий, подходящих для строительства новых «Ижевских терм». Есть вероятность, что комплексы могут появиться в каждом районе города.

Напомним, «Ижевские термы» в предыдущей локации закрылись в конце августа. В настоящее время у компании есть подобные термальные комплексы в Воткинске, Нижнекамске и Видном.