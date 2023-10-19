В Ярославле выдали разрешение на реконструкцию крыши дома на улице Победы

Министерство строительства Ярославской области выдало разрешение на реконструкцию крыши в многоквартирном жилом доме по улице Победы в городе Ярославле, в котором располагается клиника «Константа». Об этом сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в доме №15 по улице Победы начались работы, которые жители назвали надстройкой пятого этажа. Реконструкцией крыши занималось ООО «Современные медицинские технологии», директором которого являлся на тот момент депутат Ярославской областной думы Юрий Филимендиков. Разрешение на реконструкцию было получено после начала работ, а потом отменено. По итогам проверки прокуратура подала иск в суд о приведении крыши в первоначальное состояние.

Однако ООО «Современные медицинские технологии» вновь обратилось в министерство за разрешением. В первый раз ему отказали, а во второй документ был выдан. Министерство не нашло оснований для отказа, пояснив, что все замечания были устранены.

«12.10.2023 министерством выдано разрешение на строительство объекта «Реконструкция крыши и чердачных помещений многоквартирного дома с нежилыми помещениями» №76-23-234-2023 на земельном участке с кадастровым номером 76:23:030602:38 по адресу: г. Ярославль, Кировский район, улица Победы, дом 15»,— сообщили в министерстве строительства Ярославской области.

Алла Чижова