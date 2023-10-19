Награда «Герой Омской области» может появиться в регионе

В Омской области предполагается учредить награду «Герой Омской области». Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона, руководитель аппарата губернатора и правительства Анна Марухина.

Госпожа Марухина выступила на сессии областного законодательного собрания, которая состоялась 19 октября. Она представила депутатам изменения в региональный закон о государственных наградах и почетных званиях.

Законопроект, принятый областным парламентом, в частности, утверждает новую медаль — «За участие в специальной военной операции». По словам, омского вице-премьера, «данная медаль не предполагает никаких льготных финансовых сопровождений». Но, отметила Анна Марухина, на следующей сессии заксобрания (она состоится в конце ноября) правительство региона выйдет с предложением учредить награду «Герой Омской области». Предполагается, что ее обладатель получит ряд социальных льгот.

В настоящее время в Сибирском федеральном округе награда со словом «герой» и названием региона есть только в Кемеровской области. Награда «Герой Кузбасса» представляет собой пятиконечную звезду весом 30 граммов из золота 585-й пробы.

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Валерий Лавский