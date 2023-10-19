Облсуд оставил под арестом главного инженера челябинской ОКБ №3

Челябинский областной суд признал законным и обоснованным продление меры пресечения в виде заключения под стражу главному инженеру областной клинической больницы №3 Вячеславу Кадочникову, обвиняемому в получении взяток и особо крупном мошенничестве. Он будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 24 ноября, сообщает пресс-служба облсуда.

Постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска о продлении срока заключения под стражу от 21 сентября пытался обжаловать адвокат обвиняемого. Защитник просил изменить меру пресечения на домашний арест или другую, не связанную с изоляцией от общества. Однако апелляционная инстанция отказала в удовлетворении жалобы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», главного инженера ОКБ №3 задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в ноябре 2022 года. По версии следствия, Вячеслав Кадочников в 2021–2022 годах получил более 2,3 млн руб. от индивидуального предпринимателя за утверждение завышенных объемов в рамках контрактов по утилизации и вывозу жидких отходов больницы. Махинации совершались в инфекционном госпитале, расположенном в поселке Малая Сосновка под Челябинском, который является структурным подразделением ОКБ №3. Сумма причиненного бюджету ущерба составила 8,6 млн руб. Вторым фигурантом дела является предприниматель Михаил Крысов, который кроме мошенничества обвиняется в даче взятки (ч.5 ст.291 УК РФ).

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