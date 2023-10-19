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Гуково и близлежащие поселки останутся без холодной воды 19 октября

В Ростовской области с 09:00 19 октября жители города Гуково и расположенных рядом населенных пунктов временно отключены от холодного водоснабжения. Филиал «Гуково-Зверевский» ГУП РО «УРСВ» ограничил подачу воды из-за аварии на водоводе диаметром 800 мм на НС-3, сообщили в пресс-службе предприятия «Управление развития систем водоснабжения» Ростовской области.

Согласно информации ресурсоснабжающего предприятия, воды не будет в поселках Каменского района (х. Старая Станица, пос. Рубежный, х. Волченский и др.), на Гуковском и Алмазненском направлении (х. Ясный, п. Первомайский и др.), в Зверевском и Красносулинском районах (пос. Тацин, х. Комиссаровка и др.), а также в Гуково.

По информации 161.RU, на перечисленных территориях проживают около 80 тыс. человек.

Анастасия Назарова

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