Бывший руководитель СК в Кузбассе Сергей Калинкин освобожден по УДО

Осужденный в декабре 2021 года по делу о вымогательстве акций АО «Разрез «Инской» бывший начальник следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин освободился по УДО из колонии в Иркутской области, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Шаповалова / vse42.ru Фото: Ирина Шаповалова / vse42.ru

Заявление об условно-досрочном освобождении было рассмотрено судом 21 сентября, вступило в законную силу 7 октября. Кто подавал его, и на каких условиях надзора был освобожден осужденный, в пресс-службе суда не уточнили.

30 декабря 2021 года Центральный районный суд Кемерова приговорил Сергея Калинкина за взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), превышение служебных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и вымогательство (п.п. «а,в,г» ч. 2 ст. 163 УК) по совокупности к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 8 млн руб. и лишению права занимать должности, связанные с осуществлением административно- хозяйственных и организационно- распорядительных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях и организациях сроком на 4 года. Он был также лишен звания «генерал-майор».

Гособвинение запрашивало ему наказание в виде заключения на срок 14 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима, штрафа в 10 млн руб. В феврале 2023 года Кемеровский областной суд в своем апелляционном определении на приговор исключил из его указание о лишении Сергея Калинкина специального звания.

По этому делу были также осуждены два следователя СУ СК по Кемеровской области Сергей Крюков и Артемий Шевелев, два заместителя губернатора Кузбасса Алексей Иванов и Александр Данильченко, начальник управления обладминистрации Елена Троицкая и юрист «Западно-Сибирской угольной компании Геннадий Вернигор. Владелец этой компании Александр Щукин умер за полгода до вынесения приговора.

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Игорь Лавренков, Кемерово