Пермская епархия РПЦ поможет ГУФСИН в пробации осужденных

В Перми подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии между ГУФСИН России по Пермскому краю, Пермской и Кудымкарской епархиями РПЦ. Об этом сообщается на сайте Пермской митрополии РПЦ.

Документ предусматривает комплекс совместных мероприятий в части оказания духовно-нравственной помощи лицам, в отношении которых применяется пробация. Начальник ГУФСИН по Пермскому краю генерал-майор Леонид Мустайкин отметил положительное влияние священнослужителей в воспитании правопослушного поведения граждан, нарушивших закон.

В январе 2023 году Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, который вводит в России институт пробации — комплекс мер в отношении осужденных и бывших заключенных, включающий их ресоциализацию, социальную адаптацию, защиту прав и законных интересов. В феврале документ подписал президент РФ Владимир Путин. Закон вступает в силу 1 января 2024 года.

По данным на начало июля, в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю содержалось 11 531 человек. В колониях, СИЗО и других учреждениях ГУФСИН имеется 20 православных храмов, два из которых на стадии строительства, и 13 молитвенных комнат.