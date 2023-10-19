В Татарстане на образование в 2024 году потратят 138 млрд рублей

В 2024 году в Татарстане на образование планируют потратить 138,8 млрд руб. Об этом на заседании комитета Госсовета республики по образованию, культуре, науке и нацвопросам заявила замглавы Минфина региона Оксана Кисапова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По ее словам, средства планируют потратить на финансовое обеспечение учреждений регионального подчинения, профессиональных образовательных учреждений и других. Большую часть денег получат учреждения высшего допобразования. Это 515,7 млн руб. 392,7 млн выделят на организацию внешкольных занятий для молодежи. Ещё 283 млн — на предоставление субсидий частным детсадам и школам.

"Ъ-Казань"