Пожарные предотвратили возгорание бензовоза в Удмуртии

На трассе в Дебесском районе Удмуртии удалось предотвратить возгорание бензовоза. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, 18 октября около 18 часов появилась информация о ДТП — столкнулись фура, груженая металлоконструкциями и бензовоз с 4 тоннами дизельного топлива. В результате аварии бензовоз опрокинулся. Чтобы он не загорелся, специалисты пожарно-спасательной части №29 обработали дорогу пенной подушкой. Бензовоз позднее подняли с помощью техники владельца транспорта.

В ДТП пострадали двое мужчин, от госпитализации они отказались. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.