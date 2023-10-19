Прокуратура организовала проверку после обрушения потолка в рентген-кабинете

В Минусинске обрушилось потолочное перекрытие в рентген-кабинете поликлиники № 1, сообщает прокуратура Красноярского края.

Обрушение произошло около 11 часов утра, в этот момент кабинет не работал. Уточняется, что медицинское оборудование находится в исправном состоянии.

По данным надзорного ведомства, капремонт проводился в медучреждении в 2020 году подрядной организацией ООО «Дельта».

«Причины разрушения будут установлены после детального обследования и оценки технического состояния объекта. Тогда же будет решён вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации здания», - сказано в сообщении.

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Александр Киселев