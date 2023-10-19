Нашелся несогласный с ликвидацией ИК «Витус»

Процедура ликвидации ООО «Инвестиционная компания “Витус”» может быть отложена, об этом свидетельствует база данных «СПАРК-Интерфакс».

В базе данных говорится, что 17 октября в ЕГРЮЛ были внесены сведения о представлении заявления лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ. О ком идет речь, не уточняется.

Группа «Витус» объединяла компании, основная часть которых работала на рынке ценных бумаг, привлекая активы физических и юридических лиц. ООО «Инвестиционная компания “Витус”» — исторически первое юрлицо. Эта компания была старейшим участником рынка инвестиционных услуг в Прикамье и работала с 1992 года. В июле 2018 года Центробанк отозвал у инвесткомпании лицензию за операции по манипулированию рынком. Приказ об отзыве лицензии ИК «Витус» безуспешно пыталась обжаловать в арбитражном суде.

В 2020 году Центробанк подал в суд заявление о ликвидации ООО «ИК “Витус”», однако первая инстанция его не удовлетворила, а апелляционная оставила это решение без изменений.

Дочернее ПАО «Волга Капитал», владеющее 43,56% в уставном капитале ООО «ИК “Витус“», а также дочерние общества инвесткомпании — ООО «Витус Инвестиции» и ООО «Профит Плюс» — были признаны несостоятельными.

В сентябре стало известно, что ФНС приняла решение о принудительной ликвидации ИК «Витус». Решение было принято на основании содержащихся в реестре недостоверных сведений о компании.