«Камский кабель» поделился опытом импортозамещения технологий и оборудования

С 3 по 6 октября специалисты «Камского кабеля» приняли участие в ежегодном совещании главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и стран СНГ. Ключевой темой отраслевого события стало импортозамещение.

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Технический руководитель инвестиционных проектов ООО «Камский кабель» Илья Маслов выступил с докладом о достижениях компании в направлении импортозамещения технологий и оборудования, рассказал об опыте работы с азиатскими EPC-подрядчиками, которые сегодня активно адаптируются к российскому рынку, к его требованиям и стандартам.

– Совещание стало рекордным по количеству участников – оно собрало более 200 специалистов научно-исследовательских и проектных институтов, фирм-производителей оборудования, инжиниринговых фирм. В ходе обсуждений стало понятно, что импортозамещение в нашей стране динамично развивается: производство и обслуживание большинства узлов и установок импортного производства уже освоено либо активно осваивается. Почти все нужды нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий российские производители готовы удовлетворить, в их числе находится и «Камский кабель», – отметил технический руководитель инвестиционных проектов ООО «Камский кабель» Илья Маслов.

«Камский кабель» наработал связи с производителями различных аксессуаров для кабельных линий – от кабельных лотков и креплений до любых типов муфт. Сегодня компания готова предоставить в рамках импортозамещения готовые комплексные решения кабельных линий «под ключ». Для этого на предприятии существует собственный инжиниринговый центр. Его основной задачей является техническая поддержка проектирования, строительства и эксплуатации кабельных линий, разработка и модернизация кабелей и проводов. Инжиниринговым центром предоставляются услуги по выбору технических решений на этапе проектирования, выполнение шефнадзорных услуг по прокладке кабеля, а также поставка конечному потребителю кабеля и сопутствующих товаров и услуг.

ООО «Камский кабель»