Спрос на медработников в Челябинской области вырос на 44%

В январе-сентябре для медицинских работников в Челябинской области было открыто на 44% больше вакансий, чем в аналогичном периоде прошлого года. Число активных резюме от таких специалистов увеличилось на 19%, сообщается в исследовании HeadHunter.

Эксперты сервиса отмечают, что по итогам сентября на одну медицинскую вакансию в регионе приходится всего две анкеты, что говорит о дефиците соискателей. В том числе на предложение о работе врачом — 0,9 резюме, фармацевтом — 2,3 резюме. На одну вакансию медсестры приходится 2,4 резюме.

Средняя предлагаемая заработная плата в сфере медицины и фармацевтики за год выросла с 34 тыс. руб. до 39 тыс. руб. Зарплатные ожидания таких специалистов увеличились на 2,5 тыс. руб., до 42,3 тыс. руб.

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