В Екатеринбурге сгорели ларек и врезавшийся в него автомобиль

Екатеринбурге автомобиль ВАЗ 2101 въехал в овощной ларек, после чего они оба сгорели. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. ДТП произошло сегодня на ночью на перекрестке улиц Мельникова и Ключевская.

По предварительным данным, водитель ВАЗ ехал с небезопасной скоростью, из-за чего не справился с управлением, выехал на тротуар и столкнулся с ларьком. После этого загорелись как автомобиль, так и НТО. В аварии никто не пострадал.

Водитель легковушки скрылся, его личность еще не установлена. Сейчас он разыскивается сотрудниками полиции. По факту ДТП силовики проводят проверку.

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