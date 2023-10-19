В Челябинске частную клинику уличили в недостоверной рекламе

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело о недостоверной рекламе медицинского центра «Доктор Ост». Признаки нарушения закона обнаружены в ролике, который транслировал один из региональных телеканалов, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства области.

В рекламном видео зрителям сообщали следующую информацию: «…поставили артроз и предложили операцию. Я сразу привезла ее в „Доктор Ост“. Вместо протеза мы предлагаем всего один укол, чтобы сустав работал, как новый. „Доктор Ост“, потому что маме – лучшее».

Сотрудники Челябинского УФАС запросили и изучили мнение специалистов министерства здравоохранения региона и управления Росздравнадзора. Предварительно установлено, что утверждение о возможности вылечить артроз «всего за один укол» недостоверно. Кроме того, в рекламе сообщается о конкретном случае улучшения состояния здоровья пациента после обращения в клинику и введения одной инъекции. Но закон «О рекламе» запрещает ссылаться на конкретные случаи излечения от заболевания, улучшения состояния здоровья в результате применения объекта рекламирования.

Заседание комиссии Челябинского УФАС по рассмотрению дела назначено на 10 ноября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2020 году антимонопольная служба уже признавала рекламу клиники «Доктор Ост» незаконной. Тогда медцентр разместил баннер на улице Университетская набережная со словами «Антивирусная профилактика за пять дней», «А ты готов встретить коронавирус?», а также с изображением врача в образе красноармейца с плаката художника Дмитрия Моора «Ты записался добровольцем?». По мнению сотрудников УФАС, эта реклама могла ввести потребителей в заблуждение, что антивирусная профилактика в медцентре гарантирует защиту от заболевания коронавирусом. Кроме того, в баннере усмотрели оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

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