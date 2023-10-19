В Самарской области инструктор из Тюмени обвиняется в попытке сбыта наркотиков

Красноярский районный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). В преступлении обвиняется инструктор автошколы из Тюмени. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в августе текущего года обвиняемая получила от неустановленного лица информацию о том, что в Саратовской области находится тайник с оптовой партией запрещенных веществ. После этого она забрала по указанному адресу свыше пяти кг синтетического наркотика, спрятала его в автомобиле и перевезла в Самарскую область.

На территории региона фигурант уголовного дела собиралась «организовать закладку и передать ее координаты соучастнику», считают силовики. В настоящее время утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Его материалы переданы в суд.

Георгий Портнов