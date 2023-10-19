Британский флот: в России используют боевых дельфинов для защиты Крыма

Представитель Королевского военно-морского флота Великобритании заявил об использовании Россией боевых дельфинов для защиты Крыма от атак ВСУ. Об этом сообщила официальная газета Королевского флота Naval News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK Центра спасения дельфинов «Дельфа» Фото: VK Центра спасения дельфинов «Дельфа»

По данным издания, тренировочные базы с дельфинами появились в Севастополе в 2022 году. Позднее животных стали обучать для военных целей на северо-западе Крыма. В частности, загоны для дрессировки морских млекопитающих появились в поселке Новоозерное в сентябре текущего года.

«Это развертывание, вероятно, предназначено для защиты от украинских спецназовцев, которые представляют реальную угрозу в этом районе»,— говорится в сообщении.

Представители британского флота считают, что животных используют для борьбы с военными водолазами. По данным издания, дельфины обучены специальным приемам, позволяющим атаковать противника или устанавливать маячки для отслеживания объекта.

Основанием для выводов экспертов стали загоны, появившиеся неподалеку от устричной фермы, которые «не подходят для разведения устриц» и имеют те же формы и габариты, что и загоны, используемые российским флотом для содержания дельфинов.

Анастасия Донскова

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