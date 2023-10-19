Рядового, награжденного медалью «За боевые отличия», приговорили к 5 годам колонии

Красноярский гарнизонный военсуд приговорил к 5 годам колонии-поселения рядового, награжденного медалью «За боевые отличия», за уход в самоволку, говорится в сообщении суда.

В апреле текущего года осужденный, будучи недовольным командованием своей воинской части, а также желая провести время со своей семьей, уехал в Ростов-на-Дону и после Сочи. Откуда он отправился самолетом в Красноярск.

Рядовой явился в комендатуру Красноярска в конце мая. Его признали виновным по ч.5 ст.337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, максимальное наказание – лишение свободы до 10 лет).

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе – награждение медалью.

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Александр Киселев