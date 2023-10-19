«Вряд ли кто-то будет задумываться о рождении ребенка, чтобы получать дополнительные выплаты»

Согласно сообщению Минтруда, к 2025 году в России более, чем в два раза увеличится потолок суммы выплат по беременности и родам. За 140 дней декретного отпуска будут выплачивать до 794,4 тыс. руб. Сегодня максимальный размер такой выплаты составляет 383,2 тыс. В два раза вырастет и минимальный размер выплаты по больничному листу — с 2,7 тыс. руб. до 5,7 тыс. к 2025 году. Свое мнение о новых инициативах высказал краснодарский адвокат Мушег Балян.

Мушег Балян

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«С помощью подобных инициатив государство выполняет свою социальную функцию. Забота о населении, стимулирование роста рождаемости в стране — это одни из тех направлений, которыми власть и должна заниматься. Последнее увеличение пособий было довольно давно, и с тех пор произошло значительное удорожание стоимости жизни, выросла инфляция. Для таких выплат, скорее всего, будут предусмотрены отдельные статьи бюджета. Главное, чтобы данная инициатива Минтруда стала реально работать на практике. Хорошо если это простимулирует рост рождаемости в стране. Но, думаю, что первоочередная идея повышения выплат — не стимуляция рождаемости, а поддержка матерей с детьми. Вряд ли кто-то будет задумываться о рождении ребенка, чтобы получать какие-то дополнительные выплаты. Но с учетом удорожания стоимости жизни в стране, повышать размер таких выплат необходимо.

По данным статистики, за семь месяцев 2023 года в Краснодарском крае родилось более 30 тыс. детей. Размер пособия по беременности и родам зависит от среднего заработка женщины за два года, предшествующих рождению ребенка. В 2023 году минимальный размер пособия составляет по нормальным родам — 74,7 тыс. руб. за 140 дней декретного отпуска. По осложненным родам — от 83,3 до 103,5 тыс. руб. за 156–194 дня отпуска.

В случае, если заработок мамы достигает максимальных значений, то устанавливается предельный размер пособия. По нормальным родам за 140 дней отпуска — 383,2 тыс. руб., по осложненным за 156–194 дня отпуска — от 427 до 530 тыс. руб. Женщины, которые не трудоустроены, получить данное пособие не могут.

Двукратный рост выплат по больничным листам — тоже давно назревшая инициатива. Не исключено, что некоторые граждане могут попытаться воспользоваться этим в нечестных целях. Но вряд ли таких людей будет много. Во-первых, по закону у нас предусмотрено наказание за поддельные больничные листы. Во-вторых, даже повышенные выплаты по больничным листам не перекроют размер заработной платы».

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