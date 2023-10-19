Глава Госкомтарифэнерго Хакасии покидает свой пост

И.о руководителя государственного комитета по тарифам и энергетике (Госкомтарифэнерго) Республики Хакасия Манук Данданян покинет свой пост, сообщает пресс-служба правительства региона.

По предложению губернатора Валентина Коновалова господин Данданян перейдет на должность замминистра по делам юстиции и региональной безопасности.

«Ваше юридическое образование, опыт руководящей работы в республиканских и федеральных органах власти позволит вам справиться с теми задачами, которые решает министерство юстиции и региональной безопасности», - заявил глава региона.

К новым обязанностям Манук Данданян приступит с 23 октября. Исполнять обязанности Госкомтарифэнерго региона будет заместитель председателя Наталья Михайленко.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев