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В СВО погиб 48-летний военнослужащий из Сивинского округа

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, житель Сивинского округа Сергей Баталов. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета на своей странице в соцсети.

48-летний младший сержант Сергей Боталов погиб 14 октября 2023 года в ходе боестолкновения у города Кременная Луганской народной республики.

Прощание с военнослужащим пройдет сегодня в Доме культуры села Шулынды и в деревне Большое Самылово у Воинского Мемориала.

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