Краснодар стал одним из городов — лидеров по доходности от сдачи вторичного жилья

Краснодар вошел в число крупнейших городов по уровню выгоды от вложений во вторичную недвижимость для последующей сдачи в аренду. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на исследование «Мира квартир».

Доходность от сдачи вторичной квартиры в аренду в кубанской столице достигает 6,8% в год. Окупаемость такой квартиры займет 14,7 года.

Самым привлекательным городом для вложений в жилье стала Астрахань. Там квартира, купленная на вторичном рынке для сдачи в аренду, окупится за 12,5 лет при доходности 8% годовых. Самым низкодоходным городом стала Москва. Чтобы вернуть вложенные средства в недвижимость указанной категории, потребуется 27 лет. При этом доходность составит всего 3,6%.

Аутсайдерами также стали Севастополь (4,1% и 24,2 года), Белгород (4,3% и 23,4 года), Брянск (4,4% и 22,6 года), Курск (4,5% и 22,4 года) и Пенза (4,6% и 21,9 год).

В среднем по России окупаемость вторичного жилья, купленного для сдачи в аренду, достигает 18,3 года при доходности 5,5% в год.

Анастасия Донскова

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