ХК «Автомобилист» проведет домашний матч с «Амуром»

Сегодня, 19 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет вторую встречу с ХК «Амур» (Хабаровск). Игра начнется в 19:00 (екб) в КРК «Уралец».

Прошлая встреча команд, которая состоялась 3 октября, завершилась победой «Автомобилиста» со счетом 2:1. В предыдущем сезоне клубы провели четыре встречи, в трех из которых победу одержала уральская команда.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с «Металлургом» (Магнитогорск). Матч завершился поражением команды из Екатеринбурга со счетом 0:4. С начала сезона ХК «Автомобилист» провел 20 игр, в 12 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает третье место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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