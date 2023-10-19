В КХЛ омичи проиграли худшей команде лиги, новосибирцы прервали серию поражений

После серии побед над лидерами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» неожиданно проиграл идущему на последнем месте подмосковному «Витязю». Омичи уступили в Балашихе, на льду которой еще недавно выигрывали Кубок Гагарина, со счетом 2:5.

После первого периода «Авангард» вел 2:0 после бросков Денис Венгрыжановского и Валентина Пьянова. Но ситуация резко изменилась за 245 секунд второй 20-минутки. Сначала голкипер гостей Илья Проскуряков неловко отбил шайбу после броска Джереми Роя — она ударилась в «блин», потом в черенок клюшки и закатилась ворота. Затем «Авангард» пропустил в большинстве, а завершился этот временной отрезок результативным выходом один на один с омским голкипером американского нападающего «Витязя» Дерека Барака. В дальнейшем хозяева провели еще две шайбы.

«Витязь» в настоящее время возглавляет Дмитрий Рябыкин. Еще в прошлом сезоне он работал главным тренером «Авангарда».

Новосибирская «Сибирь», напротив, прервала серию поражений из шести матчей, обыграв в гостях по буллитам нижегородское «Торпедо». Основное время завершилось со счетом 4:4, причем, сравняли его новосибирцы за 17 секунд до конца основного времени, когда заменили вратаря шестым полевым игроком. Голы «Сибири» на счету Егора Климовича, Владимира Бутузова, Энди Андреоффа и Тэйлора Бека. Решающий буллит реализовал Николай Прохоркин, который по ходу матча сделал две голевые передачи.

В конференции «Восток» КХЛ «Авангард» идет на шестом месте (22 очка). «Сибирь» занимает девятую строчку турнирной таблицы (19 очков).

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Валерий Лавский