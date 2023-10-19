По итогам 9 месяцев бюджет Прикамья исполняется с профицитом почти в 5 млрд руб.

За 9 месяцев 2023 года доходы бюджета Пермского края составили 171 млрд руб. Это 81,1% от годового плана (210,9 млрд руб.). Платежи по налогу на прибыль организаций составили 70,3 млрд руб., по НДФЛ — 32,7 млрд руб. Отметим, что поступления по налогу на прибыль, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, выросли на 18,1 млрд руб., по НДФЛ — на 4,2 млрд руб. Информация об исполнении бюджета опубликована в базе данных заксобрания Пермского края.

Расходы за 9 месяцев текущего года составили 166,5 млрд руб. из запланированных 256,7 млрд руб. (64,6% от плана). Самые большие расходы приходятся на госпрограммы: «Образование и молодежная политика» (40,5 млрд руб.), «Качественное здравоохранение» (27,8 млрд руб.), «Развитие транспортной системы» (25,5 млрд руб.), «Социальная поддержка жителей Пермского края» (24,7 млрд руб.), «Региональная политика и развитие территорий» (12,1 млрд руб.), а также «Градостроительная и жилищная политика» (10 млрд руб.).

На данный момент, бюджет исполняется с профицитом в 4,5 млрд руб. Однако, по итогам года, запланирован дефицит в 46,8 млрд руб.