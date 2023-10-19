Кремль подтвердил визит президента в Пермь

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин примет участие в Перми в форуме «Россия - спортивная держава» и проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта,

«Да, действительно», - цитирует господина Пескова ТАСС.

Как предполагалось ранее, в Пермь президент прилетит из Китая, где глава государства находился с двухдневным рабочим визитом.

XI международный спортивный форум «Россия - спортивная держава» пройдет 19-21 октября.