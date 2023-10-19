РАН и МГУ: россияне начинают ощущать себя старыми в среднем в 70,7 года

Россияне начинают считать себя старыми, в среднем, в 70,7 года, передает РБК со ссылкой на исследование ученых МГУ имени М.В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.

Выводы авторов исследования основаны на итогах опроса 1,2 тыс. россиян разных возрастов, семейного положения и уровня дохода из 65 регионов РФ. Им задавали вопрос, в каком возрасте наступает старость, с последующим уточнением, когда, по их мнению, наступает старость у мужчин или женщин.

Исследование выявило следующие закономерности в самовосприятии старости гражданами России:

Люди с хорошим состоянием здоровья склонны считать, что старость начинается позже;

Молодые люди ожидают наступления старости в более молодом возрасте, чем старшее поколение;

Женщины, в среднем, считают, что старость наступает в более позднем возрасте по сравнению с мужчинами.

Согласно данным Росстата, за последние пять лет население России в возрасте старше 55 лет увеличилось более, чем на 2 млн человек — с 40 886 973 человек (27,9% от всего населения страны) на начало 2016 года до 43 248 980 человек (29,5% от всего населения) в 2020 году. Четверть из них (10 442 943 человека, 7% от всего населения) приходится на тех, кому нет 60, «третий возраст» (60–74) составляет 55% (23 998 727, 16% от всего населения).

Самыми «старыми» являются Тамбовская (358 649 человек или 35,5% населения в возрасте старше 55 лет), Тульская (506 318 человек, 34,4%), Рязанская (380 904, 34,3%) и Пензенская (448 357, 34,2%) области. Наиболее «молодые» регионы — Чеченская Республика (196 091, 13,4%), Республики Тыва (45 979, 14,1%) и Ингушетия (82 861, 16,5%), а также Ямало-Ненецкий автономный округ (91 159, 16,8%).

Александр Кислов