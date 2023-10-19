Гордума Риги постановила снести памятник академику Келдышу

Депутаты городской думы Риги постановили снести установленный в центре латвийской столицы памятник советскому академику Мстиславу Келдышу. Согласно решению парламентариев, снос монумента должен быть осуществлен до 8 ноября нынешнего года.

Как пишет латвийское издание NRA, после сноса памятник знаменитому математику будут хранить на хозяйственном складе самоуправления, который находится в рижском районе Чиекуркалнс.

Памятник уроженцу Риги Мстиславу Келдышу был установлен у городского канала в 1978 году, в год смерти советского ученого. Келдыш родился в 1911 году в Риге, в семье преподавателя Политехнического института.

В декабре 2022 года в Риге была переименована улица Келдыша, которая находилась в городском районе Плявниеки. Сейчас улица носит имя братьев Каудзишей, латышских писателей.

В конце апреля этого года рижские депутаты одобрили предложение блока Kods Rgai, как можно быстрее демонтировать памятник российскому поэту Александру Пушкину в парке Кронвальда. В итоге в конце мая власти демонтировали памятник.

Александр Кислов