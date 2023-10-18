БелГУ доказал важность лесополос

Кафедра природопользования и земельного кадастра института наук о Земле Белгородского госуниверситета (НИУ «БелГУ») изучает трансформацию почв под влиянием лесных полос. Ученые выявили, что лесополосы снижают эрозию и улучшают питательный режим почв. При этом, выяснилось в ходе исследования, необходимо обновить или полностью заменить большую часть полезащитных древесных насаждений в Черноземье.

Фото: пресс-служба БелГУ

Проект БелГУ «Трансформация почв и почвенного покрова под влиянием лесополос в агроландшафтах юга Среднерусской возвышенности» реализуется в рамках гранта Российского научного фонда под руководством профессора, доктора географических наук Юрия Чендева. Белгородские ученые комплексно проанализировали тренды развития почвенных процессов, обусловленных длительным использованием искусственных лесополос в Черноземье, а также в лесостепи и северной части степной зоны центра Восточной Европы.

Результаты этого исследования будут иметь важное прикладное значение в свете активного перехода регионов на применение новых почвосберегающих технологий и приемов земледелия, отметили в вузе.

По словам Юрия Чендева, лесополосы на водораздельных пространствах снижают ветровую эрозию, очищают воздух от пыли, задерживают и равномерно распределяют снег на полях. «Мы также выявили изменения во времени автоморфных — расположенных на выровненных территориях водоразделов — черноземов в результате длительного произрастания на них лесополос», — отметил профессор.

По данным ученых, в почвах под лесополосами, имеющими ориентацию север — юг, влажность в верхних слоях (0–60 см) выше, чем в нижних (80–200 см) в 1,4 раза. А на пашне эта разница не превышает 12%. В краевых частях лесополос питательных веществ в 2–2,5 раза больше, чем на пашне. В центральной же части происходит подкисление почвы, которое распространяется до 30 м от лесной полосы и требует внимания аграриев: например, к кислотности почв чувствительны бобовые. При этом накопление почвенной влаги на прилегающих полях с западной стороны идет интенсивнее, чем с восточной: это связано с преобладанием западных ветров.

Кроме того, лесополосы формируют экологически благоприятные условия для роющих животных — площадь выявленных здесь нор в 1,4 раза выше, чем на пашне. Это придает сельскохозяйственной территории биологическую устойчивость. «Мы впервые выделили лесополосы как саморазвивающиеся природно-антропогенные геосистемы со своей структурной организацией», — отметили в вузе.

Однако лесополосы надо обновлять. Например, в Белгородской области возраст большей части лесных полос достигает 50–65 лет. «Отмирание старого древостоя лишает пашню лесозащиты, соответственно возрастают риски смыва плодородного слоя почвы и потери урожая, снижается естественная экологическая защищенность территории и биоразнообразие», — рассказали в вузе. Кроме того, на развитие лесополос негативно влияет сам человек и растущая засушливость климата.