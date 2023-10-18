Опрошенные «Ъ-Казань» депутаты Госдумы критически отнеслись к предложению уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец запретить для несовершеннолетних вегетарианство и сыроедение. Парламентарии заявили, что у депутатов и чиновников нет полномочий вмешиваться в дела семьи и «проверять холодильники и кастрюли». Эта инициатива «невыполнима с самого начала», считают они. Однако депутаты согласились, что общественный контроль необходим: если ребенок в детском саду говорит, что его дома кормят травой, педагоги должны жаловаться в органы опеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Депутаты Госдумы считают, что предложение детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец запретить вегетарианство и сыроедение для детей нельзя реализовать в жизни.

«Как себе это омбудсмен представляет? Она что придет в тарелку смотреть? Меню проверять?»,— заявила «Ъ-Казань» председатель комитета Госдумы по делам женщин, семьи и детей Нина Останина (фракция КПРФ).

Она подчеркнула, что «добросовестные родители и так не знают, чем накормить ребенка»: «А тут мы еще придем проверять холодильники и кастрюли». По словам госпожа Останиной, в Госдуме могут только рекомендовать, как кормить, обучать родителей, но не вмешиваться в дела семьи. «Мне кажется странной эта инициатива. Ничего кроме пиара она в себе не несет»,— заключила депутат.

Заместитель главы комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) согласен, что «для детей вегетарианство и сыроедение противопоказаны».

«Дети должны получать полноценное питание: и мясо, и овощи, и фрукты. Но запретить это невозможно»,— считает он. «Конечно, есть вопросы о психическом здоровье родителей, которые так поступают с детьми. Но тут тоже всех не проверишь. Здесь только один вариант — общественный контроль. Если ребенок приходит в детский сад или школу и говорит, что его дома кормят только травой, должна быть реакция воспитателей, педагогов, обращение в органы опеки»,— сказал «Ъ-Казань» господин Леонов.

По словам другого замглавы этого комитета Алексея Куринного (КПРФ), среди врачей «нет общего мнения, что в обязательном порядке надо запретить вегетарианство среди детей»

Он отметил, что «все зависит от того, как это делается, с одновременным приемом витаминов или без». Он подчеркнул, что «за здоровье детей несут ответственность родители, а контроль осуществляют органы здравоохранения и органы опеки». «Их нормальной работы достаточно, чтобы предотвратить те трагических случаи, о которых говорит омбудсмен. Какой-то проблемы я здесь не вижу. Тем более с попыткой полного отсечения вегетарианства — это невыполнимо с самого начала»,— заявил «Ъ-Казань» Алексей Куринный.

«Это проблема актуальна, но так узко я бы вопрос не ставила. Посмотрите, сколько сегодня родители дают отвод своим детям от прививок. И дети не получают своевременно прививки, которые спасают от таких болезней, как корь. Тут нужно шире смотреть на вопрос ответственности родителей»,— сказала «Ъ-Казань» член комитета Госдумы по делам семьи, избранный от Татарстана депутат Татьяна Ларионова («Единая Россия»).

Как сообщал «Ъ-Казань», Ирина Волынец предложила «рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедения в отношении несовершеннолетних детей». Обращения она направила в профильные комитеты Госдумы.

Омбудсмен привела примеры «трагических исходов» вегетарианства у детей. Так, по ее словам, в Красноярске «родители практиковали сыроедение и исключили из рациона своей двухлетней дочери мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты». «В результате у ребенка развились хроническое расстройство питания и анемия. Однако родители не стали обращаться за медицинской помощью. В итоге ребенок скончался»,— рассказала омбудсмен. Еще один случай, добавила она, произошел в Сочи, где «погиб новорожденный, которого с первых дней жизни приучали к сыроедению».

«Пока сыроедение и вегетарианство не признаны опасными для жизни и здоровья методами питания и не ассоциируются с девиантным поведением»,— указала госпожа Волынец.

Ирина Волынец занимает пост уполномоченного по правам ребенка в Татарстане с 2020 года. Является основателем общественного движения «Национальный родительский комитет». В числе других инициатив госпожи Волынец — проведение абортов только по системе ОМС в государственных больницах, наказание врачей за склонение к прерыванию беременности и возврат смертной казни для педофилов. Также омбудсмен предлагала ввести запрет на продажу среди несовершеннолетних безалкогольных тонизирующих напитков — закон об этом был принят в республике в прошлом году.

Кирилл Антонов