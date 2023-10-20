Университеты созданы для сынков буржуазии

Американско-еврейский писатель и общественный деятель, ярый коммунист Моше Иосиф Новомисский писал статьи под псевдонимом Михаил Ольгин. Советские центральные газеты печатали его корреспонденции из Нью-Йорка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студенты Колумбийского педагогического колледжа во время выпускной церемонии. США, Нью-Йорк, 1918 года

Фото: Paul Thompson / FPG / Getty Images Студенты Колумбийского педагогического колледжа во время выпускной церемонии. США, Нью-Йорк, 1918 года

Фото: Paul Thompson / FPG / Getty Images

М. Ольгин критиковал буржуазную психологию широких американских масс, американские газеты, американский кинематограф. Доставалось от него и американскому высшему образованию. Вот что он писал в одной из своих корреспонденций: «Нас уже перестало удивлять, что в американских университетах хороший тон выше хороших успехов и “полированные” манеры куда ценнее глубоких научных изысканий взысканий. Где уж тут возмущаться, если университет создан для подготовки сынков буржуазии, то есть будущих банкиров, фабрикантов и торговцев с их сподручными адвокатами, инженерами и увеселителями — писателями и артистами. Буржуазия деньги тратит, чтоб основывать университеты, а у кого мошна, тот и хозяин. Учебные заведения должны проповедывать то, что хозяевам угодно. Профессора-преподаватели продают знания, как лавочник сапожную ваксу. У кого знания “подходящие”, то есть идущие на подмогу капитализму, у того и покупают. Кто превратными идеями заражен, тому по шапке. Не станет же мудрый хозяин пускать волка в овечье стойло. И напрасно шумят вольнодумцы о какой-то свободе науки и свободе совести. Никто не мешает науке быть свободной, как ветер (если не приходит в столкновение с полицейскими законами), но нам-то, в наших школах, нужна “настоящая”, то есть нам помогающая наука».

В результате своих размышлений М. Ольгин приходил к выводу, что революция в России и рабочее движение в Европе пробили брешь в американской идеологии и капитализм не может выдвинуть моральную идею, способную конкурировать с моральной идеей коммунизма — экономическим равенством.

Статью М. Ольгина «Письма из Америки», из которой взята цитата, опубликовали «Известия».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев