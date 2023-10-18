В школе Татарстана открыли мемориал в честь погибшего на СВО выпускника

В школе села Монашево Менделеевского района Татарстана сегодня открыли мемориальную доску в память о выпускнике Олеге Леонтьеве, который 6 августа «героически погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции РФ на Украине».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / mendeleevsk_rt Фото: t.me / mendeleevsk_rt

Как сообщает официальный Telegram-канал района, в связи событием у стен школы состоялся митинг с участием родственников погибшего, местных чиновников, а также военного комиссара. Мемориал освятил настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери.

В сообщении отмечается, что рядовой Олег Леонтьев «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга» посмертно награжден Орденом Мужества.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"