«Дорисовать крест или убрать полумесяц не получится»

ЦБ РФ остановил выпуск новой тысячной банкноты, на которой были изображены объекты Казанского кремля, башня Сююмбике с полумесяцем и бывшая Дворцовая церковь, где сейчас располагается Музей государственности Татарстана. Такое решение было принято после возмущения Русской православной церкви (РПЦ), что на банкноте оказался «купол православного храма без креста». Теперь священники выразили удовлетворение тем, что ЦБ поменяет дизайн купюры. Однако муфтий Татарстана Камиль Самигуллин увидел в этом «неприязнь» к мусульманам. Эксперты считают, что теперь Центробанк заменит объекты Казанского кремля на другие либо вовсе уберет Казань с банкноты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В среду Банк России сообщил, что доработает дизайн новой банкноты в 1 тыс. руб., где изображены объекты Казанского кремля. «В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты»,— сказано в пресс-релизе ЦБ. Регулятор уточнил, что «в широкое обращение» эта купюра не поступила.

Напомним, новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. ЦБ представил в понедельник. Пятитысячная купюра — красного цвета, посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Тысячная банкнота выполнена в бирюзовой палитре, основным изображением лицевой стороны стала Никольская башня Нижегородского кремля. На обратной стороне ЦБ разметил Музей археологии и этнографии в Уфе и два объекта в Казани: башню Сююмбике и Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.

Последний объект расположен в здании бывшей Дворцовой церкви на территории Казанского кремля. Ее построили в XVII веке. Но в 1918 году храм был разграблен, а в советский период он выполнял функции столовой. В 2002 году церковь была отреставрирована и на ее куполе установили знак Юнеско. «Вскоре знак был убран, поэтому церковь в настоящее время имеет купол без знака или креста на его вершине»,— разъясняют в Казанском кремле. Музей государственности Татарстана был открыт в этом здании в 2006 году, через год после того, как Казань официально отметила свое тысячелетие.

Размещение на банкноте бывшей церкви без православного креста сразу же вызвало недовольство представителей РПЦ. «Неужели на всю Казань только этот кадр нужно было делать, и нельзя было найти чего-либо несущего мир и согласие, а не раздор, тем более на религиозной почве»,— заявил блогер и священник Павел Островский. Его возмутило, что башня Сююмбике изображена с полумесяцем, а «купол православного храма без креста».

Глава отдела РПЦ по взаимодействию со СМИ Владимир Легойда заявил, что «к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно»: «Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть». А его заместитель Вахтанг Кипшидзе указал, что авторам этого дизайна не удалось «показать, что Казань — межрелигиозный город». Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов сообщил, что православные активисты из движения «Сорок сороков» уже обратились в связи с дизайном купюры в Генпрокуратуру и СК РФ, «потому что у православных есть права и чувства верующих».

ЦБ официально не стал объяснять, с чем связана необходимость редизайна банкноты. «Ъ-Казань» обратился с запросом в пресс-службу главы Татарстана, но там не стали пояснять, проводили ли власти республики и регулятор какие-либо консультации при отборе символов для купюры. Руководство региона также не комментировало ни сам факт размещения на банкноте символов Казани, ни решение о ее перевыпуске.

В РПЦ решение ЦБ доработать дизайн одобрили. «Это решение отражает способность руководства структуры адекватно откликаться на реакцию и запросы гражданского общества, значительную часть которого составляют представители традиционных религий»,— заявил Владимир Легойда. По его словам, «православный крест, который олицетворяет религиозную и культурную идентичность большинства наших граждан», должен стать «естественной частью государственной символики нашей страны».

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана Камиль Самигуллин, наоборот, увидел в этом решении «неприязнь» к мусульманам. «Нелогично ставить крест там, где его нет, и убирать месяц оттуда, где он есть»,— сказал муфтий изданию «Бизнес Online», отметив, что существуют другие купюры, где есть крест, но нет полумесяца. «Почему на каждой купюре это обязательно должно быть? Ведь башня Сююмбике так и выглядит»,— удивился он. По его словам, «невозможно так односторонне ненавидеть, открыто проявлять ненависть к мусульманам, это неправильно».

Депутат Госдумы Ярослав Нилов, который во фракции ЛДПР курирует Татарстан, предложил поместить на банкноту мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор, чтобы «не допустить ненужных интерпретаций, рассуждений, оскорблений, упреков и прочего». «Они гармонично сочетаются»,— заявил он в своем Telegram-канале. Он считает, что «дискуссия возникла на ровном месте», но ее можно было бы не допустить, если бы разработчики дизайна банкноты «согласовали с регионом то изображение, которое они планируют сделать».

«Фотография на банкноте отражает реальность. На музее нет креста. Здесь ключевой вопрос: в каком обществе мы живем — светском или клерикальном?» — рассуждает политтехнолог Константин Калачев. Он полагает, что недовольство дизайном появилось из-за того, что кто-то «увидел здесь продвижение ислама в ущерб православию». «Это просто повод для того, чтобы высказаться на эту тему»,— полагает эксперт. Решение ЦБ он назвал «вынужденным»: «Они потеряли лицо, но решили погасить конфликт так, чтобы дальше таких вопросов не возникало». Господин Калачев полагает, что теперь регулятор, скорее всего, заменит объекты Казанского кремля на другие, потому что «дорисовать крест или убрать полумесяц уже не получится». Впрочем, он не исключает, что в итоге Казань вообще могут убрать с тысячной банкноты.

Как сообщал «Ъ-Казань», власти Татарстана давно хотели увидеть образы Казани на российских купюрах. В 2016 году в конкурсе «Народная банкнота» Казань вошла в десятку городов-претендентов на право разместить свои символы на банкноте номиналом 200 и 2 тыс. руб. — Казанский университет и Казанский кремль. Однако в итоге победителями проекта стали Дальний Восток и Севастополь. Тогда в поддержку Казани проводились многотысячные акции в республике. Президент Татарстана Рустам Минниханов по итогам голосования посоветовал Центробанку впредь «подумать над прозрачностью» подобных конкурсов.

Кирилл Антонов