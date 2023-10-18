В Москве в среду состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались пермская «Парма» и столичная «Руна». Встреча завершилась со счетом 70:64 в пользу хозяев площадки.

Самым результативными игроками матча стали Джеремайя Хилл из «Руны» и баскетболист «Пармы» Айзея Риз, набравшие по 23 очка.

«Парма» потерпела третье подряд поражение в четырех матчах чемпионата Лиги и занимает на сегодня девятое место в турнирной таблице. Следующую игру турнира подопечные Евгения Пашутина проведут в Перми в это воскресенье. Соперником будет БК «Минск».