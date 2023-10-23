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Коммерсантъ FM
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Регулятор на все руки

Татьяна Едовина об активизации Народного банка Китая

В прошедшую субботу Народный банк Китая впервые опубликовал текст отчета перед Всекитайским собранием народных представителей. Документ содержит подробное описание планов регулятора и интересен самим фактом публикации — после биржевого кризиса 2015 года политика Нацбанка КНР была направлена в первую очередь на минимизацию финансовых рисков, а его представители почти не давали комментариев состояния экономики или более широкого контекста. То, что НБК не приковывал к себе внимания, объяснимо — основная ставка (loan prime rate, LPR) с 2016 года изменилась менее чем на процентный пункт: для таких стран, как РФ или Турция, изменение ставки на 20 базисных пунктов — сложное для понимания событие. Доступ к ликвидности, впрочем, регулируется и другими инструментами, но и операции между НБК и госбанками не афишируются, хотя, очевидно, влияют на рынок.

Татьяна Едовина

Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

После начала ужесточения политики ФРС и ЕЦБ весной 2022 года китайский регулятор и вовсе оказался по другую сторону общей для многих стран реальности в виде более высокой инфляции и повышенных ставок — в Китае сейчас дефляция в производственных ценах и нулевой рост в потребительских, кредитные ставки — на историческом минимуме. Причиной тому и затянувшаяся борьба с ковидом (локдауны были окончательно сняты лишь к декабрю 2022 года), и ослабление внешнего спроса на фоне падения промвыпуска в Европе и замедления роста потребления в США — по итогам сентября экспорт КНР все еще показывает спад на 6,2% год к году.

Регулятор обещает и дальше снижать ставки, в том числе для смягчения кризиса на рынке недвижимости. Здесь борьба с перегревом (который, заметим, был вызван в том числе ограничениями на вывоз капитала и финансовые спекуляции) вызвала слишком устойчивое снижение инвестиций, на которое пока не повлияли небольшие послабления — продажи в сентябре были на 20% ниже, чем год назад.

Также НБК, вероятно, будет играть важную роль и в решении ключевой бюджетной проблемы — высокой и непрозрачной долговой нагрузки регионов. Это следствие прежнего стимулирования экономики инфраструктурными инвестициями, но проблемы регионов также связаны со стройкой — традиционным источником финансирования региональных бюджетов была продажа новых земельных участков под строительство, и в прошлом году эти доходы стали резко падать. Судя по сообщению Reuters, ЦБ уже дал указание госбанкам смягчить условия погашения региональных долгов, увеличив сроки и снизив процентные ставки. Вероятно, активизация руководства банка и комментарии о необходимости переориентации на стимулирование внутреннего спроса являются декларацией о намерениях по поддержке экономики и решению внутренних проблем — значимого улучшения внешней конъюнктуры все равно пока не предвидится.

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