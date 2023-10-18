Reuters: CША ослабят санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы

Администрация президента США Джо Байдена планирует ослабить санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы, сообщило Reuters со ссылкой на источник в Госдепе. Как пишет агентство, решение принято после заключения соглашения между правительством и оппозицией Венесуэлы об организации выборов в стране в 2024 году.

Источник Reuters отметил, что США могут отменить планы по ослаблению санкционного режима, если президент Венесуэлы Николас Мадуро и правительство страны в итоге не допустят оппозицию к выборам и не освободят политзаключенных.

В июле лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо запретили занимать государственные должности в течение 15 лет. В марте аналогичный запрет был введен в отношении оппозиционера Миранда Энрике Каприлесу. Сегодня, 18 октября, правительство и оппозиция заключили соглашение о возобновлении диалога и организации выборов, которое предполагает гарантии проведения законного избирательного процесса.

Как сообщало Reuters 10 октября, власти США и Венесуэлы проводили несколько встреч с Дохе по вопросу ослабления санкций. В 2019 году США ввели санкции в отношении нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, включающие запрет на экспорт, и заморозили ее активы на $7 млрд.

Лусине Баласян