Водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на ул. Индустриальная 40-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 58-летнюю женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. Пострадавшая скончалась на месте.

Автоинспекторы установили, что мужчина имеет стаж вождения 1 год. Он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. За рулем автомобиля находился в трезвом состоянии.

По словам водителя, он ехал по дороге на запрещающий сигнал светофора и не заметил женщину на пешеходном переходе. В момент ДТП погибшая была одета в темную одежду без световозвращающих элементов.

Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели место ДТП, опросили очевидцев и установили личности участников. Причину происшествия установят органы внутренних дел, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ева Коршунова

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