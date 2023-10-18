Прокуратура проверила восстановление дома в Ейске, разрушенного от падения СУ-34

Сотрудники прокуратуры выехали на место строительства многоэтажки в Ейске, во дворе которой упал военный самолет. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, была проведена сверка выполненных работ с утвержденным графиком.

«Руководство подрядной организации и органа местного самоуправления ориентированы на своевременную сдачу объекта»,— отметили в прокуратуре Краснодарского края. В ведомстве уточнили, что соблюдение качества и сроков выполнения работ находится на особом контроле межрайонной прокуратуры.

ЧП с многоквартирным домом № 20/1 по ул. Коммунистической произошло год назад, 17 октября 2022 года. После падения Су-34 из-за розлива топлива произошел пожар, который перекинулся на здание. В результате происшествия 43 человека пострадали и 15 погибли.

Татьяна Ручкина

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