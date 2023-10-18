«Яндекс Погода»: 19 октября в Черноземье будет дождливо, до +11°

В четверг на территории Черноземья будет преимущественно дождливо, а среднесуточная температура составит от +6° до +11°, следует из аналитики сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет Белгороде, где погода обещает быть облачной с прояснениями. При этом температура воздуха прогреется до +11°. Наиболее прохладная погода ждет жителей Тамбова, где прогнозируется дождь и температура +6°.

В остальных регионах Черноземья пройдут ливни: в Орловской области отметка термометра поднимется до +7°, в Липецкой и Курской будет на градус теплее, а в Воронежской - до +10°.

Владимир Зоркий