«Интерфакс»: Санкт-Петербургскую биржу возглавит бывший руководитель ФАС

Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников покинет свой пост, сообщает «Интерфакс».

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Его должность займет бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. По словам источника, о смене руководства СПбМТСБ объявят в ближайшие дни.

Игорь Артемьев руководил ФАС с 2004 по 2020 годы. После этого был назначен помощником премьер-министра. Алексей Рыбников был президентом СПбМТСБ с сентября 2011 года. До этого он был гендиректором торговой системы RSX. Он также занимал должность старшего вице-президента Московской межбанковской валютной биржи.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа в России. Она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, сжиженного газа, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. Создана в мае 2008 года.

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