Дом на Яхтенной отчаливает от «Ростелекома»

«Ростелеком» рассчитывает избавиться от еще одного непрофильного объекта в Санкт-Петербурге. Госкомпания выставила на торги здание на Яхтенной улице, 38/3, с земельным участком за 67,8 млн рублей. Объект можно реконструировать под торговой-бытовой центр, а в случае сноса участок представляет интерес под жилье или медицинский центр, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Ростелеком» выставил на торги здание на Яхтенной улице, 38/3, в Приморском районе Санкт-Петербурга, указано на электронной площадке «Росэлторг». Объект площадью 440,5 кв. м с земельным участком 0,05 га продают по начальной цене в 67,8 млн рублей. Торги на повышение пройдут 20 ноября, их победитель должен будет подписать договор аренды с «Ростелекомом» на один год с возможностью продления еще на шесть месяцев по фиксированной ставке, следует из аукционной документации. Сейчас здание используется в качестве автоматической телефонной станции. В «Ростелекоме» не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

С 2017 года «Ростелеком» активно избавляется от своего портфеля непрофильной недвижимости, объем которого в России превышает 900 тыс. кв. м. В 2018 году госкомпания продала четыре здания на Большой Морской улице, 20–26, холдингу «Империя». Еще четыре ее объекта в центре города приобрела компания «Отели Северной Пальмиры», а финский концерн YIT купил у «Ростелекома» участки под застройку в Калининском и Адмиралтейском районах. Сейчас объекты госкомпании на Республиканской улице, 28А, проспекте Наставников, 44/1, улице Композиторов, 27, улице Кораблестроителей, 33, и улице Лени Голикова, 29/2, также выставлены на продажу на сайте компании «Телеком-5» (реализует объекты «Ростелекома»).

Здание и участок на Яхтенной улице характеризуются слишком малой площадью, поэтому не вызовут интереса со стороны покупателей, даже несмотря на цену ниже рыночной, считает партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин. Перспективы сноса объекта из-за небольшого размера земли невысоки, добавляет эксперт. Реконструкция здания выглядит более целесообразным вариантом, поскольку не факт, что при новом строительстве на участке получится возвести объект аналогичной площади, соглашается управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. По его словам, здание можно приспособить под торгово-бытовой центр, но лот вряд ли вызовет ажиотаж.

При символической цене объект может представлять интерес для инвестора, у которого есть земля поблизости, полагает руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов. Теоретически площадка подходит под жилье или коммерческое здание (например клинику), уточняет аналитик. Но из-за скромной площади строительство будет сопряжено с повышенными затратами на подготовку площадки и проведение работ, так как объект расположен в окружении жилых домов, а выезд на проезжую часть проходит через соседние участки, объясняет он.

За девять месяцев 2023 года объем инвестиций в существующие активы и земельные участки в петербургской агломерации составил 94,4 млрд рублей, подсчитали в Nikoliers. Это сумма стала рекордной за всю историю рынка. Основной объем вложений (59,9 млрд рублей) по итогам трех кварталов этого года пришелся на участки под девелопмент. При этом в структуре местного рынка коммерческой недвижимости лидерство принадлежит торговому сегменту, инвестиции в который достигли 26,2 млрд рублей. Его доминирование связано с закрытием крупной сделки по покупке Газпромбанком торговых комплексов «Мега», в которую вошли «Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас».

Михаил Кузнецов